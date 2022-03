Federica Panicucci stuzzica Biagio d’Anelli su Miriana: “Non mi sembri poi così affranto”

Continua il tour di Biagio d’Anelli nei vari programmi Mediaset per parlare di quello che sta succedendo tra lui e Miriana Trevisan, o meglio di quello che non sta succedendo. In attesa di vederlo la prossima settimana a Forum ( e peccato che C’è posta per te stia per finire perchè altrimenti ci sarebbe stata occasione anche di aprire una busta e mandare la posta all’ex di Non è la Rai), Biagio questa mattina è stato ospite di Federica Panicucci. Rientrato a Milano neppure 7 ore dopo aver rivisto la sua amata, colei che gli ha cambiato la vita, colei che gli ha rubato il cuore, e senza neanche attendere un minuto in più a Roma per un eventuale incontro, già ieri Biagio, ospite di Pomeriggio 5 aveva raccontato al mondo intero che tra lui e Miriana, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6, non c’era stato nulla. Qualcuno infatti aveva ipotizzato di una notte di coccole passata insieme e invece nulla. Se Biagio da un lato aveva detto di comprendere la scelta di Miriana, che giustamente è tornata a casa con suo figlio, dopo sei mesi di lontananza, si è detto però stupito del fatto che la Trevisan non abbia nemmeno scritto un messaggio, fatto una telefonata. E questa mattina, Biagio conferma quanto accaduto anche nello studio di Mattino 5 News dove viene persino stuzzicato da Federica Panicucci.

Questa notte Miriana, ha postato alcune storie mentre si mostra nel lettone insieme a suo figlio ma a quanto pare, non ha avuto la voglia di chiarire con Biagio, che resta ancora in attesa ( e nel frattempo racconta tutto in giro per la tv). Nessun commento da parte di Miriana a quanto sta accadendo in tv e intorno a lei…Come se Biagio al momento non facesse parte della sua vita. Eppure i baci in diretta lunedì sera li abbiamo comunque visti tutti.

Secondo Patrizia Groppelli, Miriana non si sarebbe fatta sentire perchè una volta uscita, qualcuno le avrebbe aperto gli occhi, mostrando magari qualche video di Biagio e qualcosa di non proprio adeguato. Biagio però stenta a credere che possa essere questa la motivazione. “Sei una meteora che si è schiantata” gli ha detto la Groppelli sottolineando che a suo dire, ha preso in giro tutti e che probabilmente Miriana è stata ben informata di questa situazione. Ma Biagio non ci sta e conferma di tenere a Miriana e di esser stato il solo a difenderla mentre tutti l’attaccavano, anche più dei suoi amici.

Federica Panicucci stuzzica Biagio: “Non mi sembri così affranto”

Biagio continua a ribadire che se avesse finto, dovrebbero chiamarlo per recitare in una fiction e Federica Panicucci però un po’ lo stuzzica: “Biagio devo dire che non mi sembri poi così affranto” ha scherzato la conduttrice invitandolo poi, se davvero è così innamorato, a lanciare un appello per la sua amata. “Sarei falso se lo facessi” ha concluso Biagio.