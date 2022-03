Biagio d’Anelli deluso da Miriana è tornato solo a Milano: “Nemmeno un ciao”

Qualcuno dirà che questo è l’epilogo che ci si aspettava, altri saranno delusi, altri invece si aspettano che nei prossimi giorni arrivi un chiarimento. Che cosa succederà? Non lo sappiamo ma una cosa è certa: Biagio d’Anelli non si tiene neppure un cecio. Avrebbe potuto rispondere, alle domande dei curiosi in quel di Pomeriggio 5, che Miriana Trevisan, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello VIP 6 ieri sera, si è presa il suo tempo per stare con il figlio e per ritrovare la giusta serenità. E invece, dallo studio di Barbara d’Urso, ha fatto sapere al mondo intero che lui è già tornato a Milano e che con Miriana, non c’è stato nessun genere di contatto una volta terminata la trasmissione ieri dopo l’una. Non è sembrato molto felice Biagio, di quello che è accaduto visto che tra l’altro, ieri in diretta, c’erano stati grandi baci e grandi dichiarazioni ( almeno da parte sua). Miriana invece in diretta era sembrata più timida rispetto a questa storia, senza sbilanciarsi troppo. E poi, dopo la puntata del GF VIP 6? A quanto pare, ognuno per la sua strada. A raccontarlo è stato proprio Biagio nella diretta di Pomeriggio 5 di oggi, 8 marzo 2022.

E’ già crisi tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli?

Nello studio di Pomeriggio 5 Biagio ha spiegato che questa notte era rimasto a Roma, e si era tenuto in contatto con gli autori ( se avessero voluto, si sarebbero quanto meno scambiati due parole dopo la diretta) e invece così non è stato. Pensate che Biagio non ha neppure il numero di cellulare di Miriana, e i presenti in studio si sono offerti anche di darglielo ma il D’Anelli si è opposto, spiegando che avrebbe dovuto essere lei a contattarlo, dopo quello che le aveva detto in diretta. Non è successo.

Come risponderà Miriana a queste parole di Biagio, che pubblicamente ha già sganciato questa bomba? Staremo a vedere…Nel frattempo le insinuazioni che questa storia non ci sia mai stata e che nessuno dei due sia interessato all’altro, non sono mancate!