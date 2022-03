Biagio d’Anelli in disco si consola con un’altra donna. La Panicucci punge: “Pensava a Miriana”

Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi, 14 marzo 2022, sono state mostrare in esclusiva alcune immagini che mostrano Biagio d’Anelli in discoteca sabato sera ( prima ancora quindi che la famosa intervista a Miriana Trevisan andasse in onda a Verissimo). Nulla di nuovo sotto il sole, il D’anelli fa il dj per cui frequenta le discoteche che sono in realtà il suo posto di lavoro. Quello che però colpisce è l’atteggiamento del giovane ex vippone. Nel video infatti si vede molto vicino a una donna che sta al suo fianco e balla insieme a lui. I due si strusciano un po’, si provocano e si muovono in modo sensuale. In studio di dibatte: sarà stato il modo per Biagio di consolarsi dopo il due di picche ricevuto da Miriana Trevisan? Si è consolato molto presto, considerando che fino a poche ore prima dichiarava di essere pazzo d’amore della Trevisan ma a quanto pare, questa storia, come in molti sospettavano, è stata solo funzionale al gioco e lo è ancora, visto che anche noi siamo qui a parlare dei due.

Miriana Trevisan ha fatto sapere, approfittando della sua intervista a Verissimo, che non parlerà più pubblicamente di Biagio ma non solo. Ha anche spiegato che non ama questo genere di uomo, chiudendo quindi tutte le porte. Biagio dal canto suo via social si è detto schifato. Ma forse chissà, la Trevisan non aveva poi tutti i torti a pensar male, e questo video, come commentano alcuni ospiti della Panicucci, potrebbe esserne la dimostrazione.

Biagio d’Anelli si consola in discoteca con una ragazza

Dalla puntata di Mattino 5 News di oggi, il video in esclusiva

Biagio D'Anelli alla consolle tra musica e balli, si è già consolato dopo Miriana?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/z6IahAp2VJ March 14, 2022

La Panicucci non ha perso occasione per fare un po’ di sana ironia su quello che ha visto e ha fatto notare che nel video si vede palesemente un uomo a cui manca la sua fidanzata. “Stava pensando a Miriana” ha commentato la conduttrice di Mattino 5 News dopo aver mandato in onda questo video.