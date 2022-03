Lo sfogo di Benedetta Rossi: “Ieri sera ho litigato con Marco” e dolcissima racconta tutto

Questa mattina Benedetta Rossi si è svegliata presto, alle 6,30 era già in piedi, ha fatto colazione e poi è uscita di casa, aveva bisogno di calmarsi dopo la discussione con suo marito. “Ieri sera ho litigato con Marco” confida la dolcissima Benedetta Rossi ai follower. E’ al mare, sta passeggiando da sola, cammina a passo svelto, ha bisogno di respirare, di sfogarsi. Sa già che adesso il gossip magari scriverà che Benedetta Rossi e suo marito si stanno separando, che magari c’è un’altra donna; sorride e non le importa poi tanto. Parla ai follower che la seguono e sostengono da sempre, parla a loro come a degli amici a cui queste cose può raccontarle. E’ sempre così semplice e spontanea, è una delle sue qualità ed è quando invece registra che si irrigidisce, perde la sua spontaneità; è per questo che ieri ha litigato con Marco. Una discussione come tante, che capita soprattutto quando moglie e marito lavorano insieme.



La saggezza di Benedetta Rossi, la passeggiata di buon mattino che farebbe bene a tutti

E’ triste Benedetta, spiega che il marito si arrabbia perché non è naturale quando regista: “Per me è complicato, non mi viene naturale anche se sono passati tanti anni che faccio questo lavoro. Quando mi metti questa macchinetta davanti mi blocco, ci sto lavorando, ci lavoro da sempre. Poi soprattutto quando lui sta di là e lo vedo che si inizia ad innervosire, peggio, faccio una fatica incredibile”

Invece quando è in tv e quando fa le stories le riesce così semplice. “E’ come quando guidate e avete il marito accanto e invece di guidare bene guidate male e vi prende l’agitazione. Evidentemente mi scatta una cosa nel cervello e faccio difficoltà ma allo stesso tempo ho bisogno di lui perché magari dico qualcosa di sbagliato e lui si accorge dell’errore e io non lo faccio”.

“Se nei prossimi video sentirete una voce che non è naturale sono io che cerco di essere naturale e non ci riesco… però le ricette sono belle a prescindere”

Dolcissima Benedetta Rossi che con il sorriso e gli occhi lucidi confida il suo dispiacere. Nessuna separazione, nessuna crisi, Benedetta e Marco sono una coppia meravigliosa e vera.