Colazione a casa per Benedetta Rossi e arriva l’emozione con le parole di Marco

Questa notte ha dormito abbastanza Benedetta Rossi, ieri ha lasciato l’ospedale dove era ricoverata per l’operazione alla schiena ed è tornata a casa. La semplicità di Benedetta Rossi e suo marito Marco continua a stupire, hanno la capacità di essere loro stessi e mostrarsi con grande normalità anche sui social. Benedetta Rossi ha il volto sofferente di chi ha subito un intervento non da poco ma è a casa, serena. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi del tutto, per recuperare, per fare svanire la paura che la schiena non regga. Cammina lentamente, sale le scale un gradino alla volta e poi torna a risposare Benedetta. Accanto a lei sul lettone c’è il suo adorato cane. Marco confida che dopo un po’ di manovre è riuscito a farla stare comoda nel letto, poi questa mattina risate e lacrime per la coppia.

Benedetta Rossi si emoziona e chiede a Marco di interrompere il video

Felice di fare colazione a casa sua, felice di avere dormito nel suo letto. L’operazione alla schiena di venerdì scorso piano piano sarà un ricordo ma Benedetta Rossi spiega che ha una cicatrice di 15 centimetri, ovvio che le faccia male. Suo marito la prende in giro: “Il mio amore ha bisogno di uno shampoo” e inizia a sistemarle la chioma in ogni modo possibile, poi tra le stories pubblica le foto delle somiglianze con personaggi famosi. Benedetta lo lascia fare ma si emoziona quando Marco le spiega che questa notte ha dormito bene perché si sentiva sicura, aveva lui accanto.

Ha bisogno di riposo, si rimette a letto e poi arriva l’attesa telefonata, è la zia che tra poco andrà da lei per aiutarla a fare lo shampoo. Vita vera di persone vere, una cosa così rara da vedere sui social dove tutti sistemano bene tutto prima di apparire.

