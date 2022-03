Dettagli del matrimonio di Boateng e Valentina Fredigrada: gocce di sangue e terapia di coppia

L’11 giugno Kevin Prince Boateng dirà un altro sì per il suo terzo matrimonio ma con Valentina Fredigrada sarà tutta un’altra storia. Per Boateng e Valentina un matrimonio davvero speciale come anticipano i dettagli rivelati dalla influencer. Il loro amore non attende, sembra non abbiano alcuna pazienza di procedere un passo alla volta ma anche che siano molto attenti ai dettagli delle nozze, ai dettagli importanti come quelle due gocce di sangue che saranno racchiuse in due gioielli. Non è tutto perché Boateng e Valentina Fredigrada non si sposeranno in chiesa, non seguiranno un corso prematrimoniale ma una terapia di coppia. Un regalo a cui dovremmo pensare tutti prima del grande passo. E’ a dicembre che il calciatore ha chiesto alla sua fidanzata di diventare sua moglie ma solo dopo tre mesi hanno mostrato quel momento così speciale. Mancano meno di tre mesi al matrimonio e Boateng e Valentina non vedono l’ora; intanto a Vanity Fair rivelano un po’ di cose su tutta l’organizzazione, sul matrimonio.

Le nozze di Prince Boateng e Valentina Fredigrada

Sarà Enzo Miccio ad occuparsi di tutto, ad accompagnarli in ogni scelta. Valentina Fredigrada desidera condividere il giorno del matrimonio con tutti e infatti spiega il suo progetto: “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri “fans””. E’ solo l’inizio, poche tradizioni da rispettare come il lancio del bouquet ma per il resto è tutto molto interessante: “Non ci sposeremo in chiesa, di conseguenza non seguiremo il corso prematrimoniale. Allora abbiamo deciso di fare terapia di coppia una volta alla settimana: per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova”.

Arriviamo alle gocce di sangue e già pensiamo ad un’unione unica. E’ sempre la sposa a spiegare a Vanity Fair: “Vede questa goccia di sangue che Prince ha al centro del collo e io sulla mano? Ecco, è un assaggio di ciò che accadrà l’11 giugno… Abbiamo chiesto a un designer di New York di realizzare una collana da indossare il giorno del matrimonio, che ospiterà una goccia del mio sangue e una goccia del suo”.

La conclusione di Boateng dice tutto di questo amore così folle e meraviglioso: “Dirci ti amo è troppo poco”. Si sono conosciuti ad agosto del 2021 e dopo pochi mesi lui già voleva sposarla. Non vedono l’ora di avere dei bambini, tutto come nelle favole, anche di più.