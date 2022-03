Tutte le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme in Sardegna: sono davvero una coppia?

Non ci piace annunciare una nuova coppia vip fino a quando non c’è l’annuncio ufficiale ma le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme in Sardegna stanno facendo spettegolare tutti. Più di tutto c’è il silenzio di Michelle Hunziker, cosa strana perché tutti attendevano una smentita immediata considerando che da pochissimo ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Che la storia d’amore con il bel dottore Angiolini sia vera? Questa mattina Michelle ha mostrato le stories con la sveglia alle bambine, un buongiorno allegro con Odino che ha abbaiato fino a svegliare le piccole. Michelle che si diverte con i suoi cagnolini e continua a mostrare cosa è accaduto questa mattina fino a quando esce per accompagnare le piccole a scuola e andare al lavoro. Nemmeno un commentino sul gossip che la riguarda, sulle foto pubblicate dalla rivista tedesca.

Michelle Hunziker, il dottor Angiolini e quel bacio con la mascherina

L’ex gieffino e ortopedico sembra avere risposto subito sui social con una bella risata ma non è chiaro se Angiolini si riferisse davvero al gossip con Michelle. La conduttrice e showgirl intanto continua a tacere ma le foto ci sono davvero. Mich e Giovanni sono insieme in Sardegna, dicono nell’ultimo fine settimana per una fuga romantica. Dicono che i due abbiano passeggiato mano nella mano ma in realtà le foto non mostrano grande romanticismo. E’ vero che insieme entrano in una casa ma potrebbe essere anche uno studio medico.

La rivista tedesca sembra non avere dubbi, già celebra la coppia che di certo è bellissima. Dicono che la Hunziker sia sempre più presente in Sardegna ma al momento non c’è nessun annuncio, nessuna conferma… nemmeno una smentita. Come sempre i commenti negativi non mancano e sono tutti per Michelle, questa è l’unica parte brutta della presunta storia d’amore. Se sono davvero una coppia lo sapremo presto.