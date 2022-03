Can Yaman pubblica le foto con Francesca Chillemi: è una dichiarazione d’amore?

Che succede tra Can Yaman e Francesca Chillemi, perché l’attore turco ha pubblicato le foto con la meravigliosa Miss Italia? Il gossip aveva ragione: Francesca Chillemi e Can Yaman stanno insieme? I due attori da tempo sono impegnati sul set di “Viola come il mare”, le riviste di gossip hanno più volte parlato di un presunto flirt, mostrando anche alcuni scatti mai commentati dai diretti interessati. Adesso sul profilo social di Can Yaman arrivano due foto con Francesca Chillemi, in più una frase che ha il sapore di una dichiarazione d’amore. In tanti si stanno chiedendo se Can e Francesca con queste foto sono usciti allo scoperto; altri pensano sia una semplice dedica tra colleghi di lavoro che sono diventati anche amici.

La dedica di Can Yaman a Francesca Chillemi

“Viola come il mare ma bella come il sole” è la dedica di Can Yaman a Francesca Chillemi. Il faccino emozionato e poi il sole accanto al nome di Francesca. Nessun cuore che indichi una relazione, una storia d’amore, ma tutti sperano siano una coppia. L’attore turco e l’attrice siciliana insieme sono bellissimi e potremo vederli prossimamente su Canale 5 protagonisti della serie tv Viola come il mare. Forse è solo questo il motivo di questi scatti condivisi ma il messaggio affettuoso resta e adesso il gossip ha un motivo in più per parlarne.

In questi mesi di lavoro sul set non hanno mai nascosto la loro intesa sia fuori dal set che durante le pause, ma non hanno mai parlato d’amore. Le due foto possono fare pensare a tutto e a niente, alla complicità, all’abbraccio, al romanticismo con il mare e il sole alle spalle. Lei 36 anni, lui 32 e tra i commenti c’è già il seguito, l’amore, la rivelazione, forse però è davvero solo stima, affetto, amicizia, pubblicità per “Viola come il mare”