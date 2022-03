Flora Canto ha scelto l’abito da sposa: “Un giorno da ricordare”

Una giornata importante oggi per Flora Canto, lo scrive anche lei nella didascalia della foto con gli abiti da sposa alle spalle. Tra quei vestiti c’è il suo abito da sposa? Certo che no ma oggi Flora Canto ha scelto cosa indosserà il giorno del suo matrimonio, il giorno in cui sarà la moglie di Enrico Brignano. Un desiderio che si avvera per una delle coppie più simpatiche del mondo dello spettacolo. Lei ha atteso che lui fosse pronto, forse che Brignano non avesse più paura di quel sì. Il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto ci sarà a luglio, questa estate, non manca poi molto, il tempo di organizzare tutto ma la splendida sposa ha già ben in mente come sarà quella giornata così unica. Anche oggi però è stata una giornata emozionante.

Flora Canto inizia i preparativi per il matrimonio

Aveva già rivelato qualcosa sul matrimonio e oggi tutto diventa più concreto. Bellissima come sempre, in jeans e sneakers ha fatto un’altra prova di abiti da sposa, evidentemente l’ultima perché ha scelto il suo abito bianco. In realtà potrebbe anche essere di un altro colore. “Oggi è stata una giornata importante… diciamo un giorno da ricordare. Cosa avrò mai deciso? Si comincia…” scrive Flora rivelando il brand Pronovias.

Sarà un giorno speciale da festeggiare all’aperto, forse in spiaggia o su un prato, un matrimonio all’americana, romantico. Come romantica è stata la proposta di matrimonio di Enrico Brignano all’Arena di Verona.

Intanto, ci sono anche altri preparativi, per la festa del papà di domani. Flora Canto con la piccola Martina ha preparato qualcosina per il papà, ovviamente c’è anche la forma di Niccolò che ha pochi mesi e dà alla sua mamma un gran da fare perché dorme poco di notte. Martina invece è più grande, sarà lei a portare le fedi a mamma e papà.