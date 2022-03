Berlusconi e Marta Fascina: le foto con gli sposi, il menù e Gigi D’Alessio al pianoforte

Doveva essere un matrimonio non matrimonio, doveva essere una festa organizzata da Silvio Berlusconi per Marta Fascina, così dicevano, ma sono state quasi delle vere nozze. Sabato 19 marzo 2022 Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono cambiati le promesse d’amore, l’hanno fatto davanti a 60 invitati, un matrimonio simbolico ma nella piccola cappella all’interno di Villa Gernetto, in Brianza. Con gli sposi nel loro giorno gli amici di una vita e parte delle famiglie, mancava Piersilvio Berlusconi, sembra per paura del Covid. Tre anni d’amore da festeggiare con un evento che celebrasse il tempo trascorso insieme ed è così che il Cavaliere e la sua ultima compagna hanno organizzato tutto come un vero matrimonio.

Al matrimonio Silvio Berlusconi e Marta Fascina anche Gigi D’Alessio

E’ Vittorio Sgarbi che su Instagram ha svelato qualche immagine degli sposi mentre erano pronti per le foto di rito davanti alla torta. Berlusconi ha elogiato Matteo Salvini, ha sottolineato il legame che li unisce, la sincerità che pensa abbia il leader della Lega Nord. E’ stata una gran festa e non sono mancati i duetti dello sposo al pianoforte con Gigi D’Alessio. Tra gli altri invitati Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Niccolò Ghedini, il medico personale Alberto Zangrillo.

Lui in abito blu con mughetto all’occhiello, lei in abito avorio in pizzo francese con corpetto e scollatura a V, un abito da sposa di Antonio Riva.

Un pranzo con menù sellato preparato dal ristornate Da Vittorio: antipasto a base mondeghili di vitello al limone con crema di sedano rapa, poi gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e paccheri “alla Vittorio” con tre tipi di pomodoro, tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla cannella, per concludere dolci arrivati anche dalla Puglia e dalla Campania. Ovviamente per le foto la classica torta finta.