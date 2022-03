Antonino Spinalbese ricomincia da una bellissima ragazza dai lunghi capelli rossi?

C’è un nuovo amore per Antonino Spinalbese? Dopo la rottura con Belen lo abbiamo visto sempre e solo con la sua piccola Luna Marì, innamoratissimo di sua figlia. Impegnato soprattutto con il lavoro e all’apparenza poco attratto dal gossip. La rivista Chi lo ha pizzicato in compagnia di una bellissima ragazza dai capelli rossi: è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese? E’ finalmente arrivata la primavera e la voglia di uscire di giorno anche solo per una passeggiata prende un po’ tutti. I paparazzi non attendono altro che i vip escano allo scoperto. Paparazzato a pranzo con Nada Isaia, la trainer di yoga, la cronaca rosa si chiede se sia la sua compagna o semplicemente un’amica. Di certo è molto bella e sembra avere fatto tornare il sorriso all’ex di Belen.

Antonino Spinalbese a Milano con una bellissima ragazza dai lunghi capelli rossi

Belen Rodriguez è sempre più presente a casa di Stefano De Martino, per la festa del papà la famiglia era al completo con Santiago e Luna Marì. Il conduttore tace, lascia che sia la showgirl argentina a mostrare che sono tornati una coppia.

La storia d’amore tra Belen e Antonino è invece durata davvero pochissimo ma hanno messo al mondo una meravigliosa bambina, frutto di un amore che credevano potesse durare per sempre. Adesso tutto è un po’ più complicato ma l’amore risolve sempre tutto.

Antonino Spinalbese continua a dimostrare di essere un papà dolcissimo e sempre presente per la sua Luna ma forse adesso tra un impegno e l’altro e le ferite d’amore ormai guarite è il suo tempo per innamorarsi di nuovo. Chissà la bellissima Nadia è davvero la sua nuova fidanzata. Lui si accorge dei paparazzi e non sorride più, magari non si è ancora abituato alla presenza dei fotografi ma dovrà farlo, è il papà di Luna.