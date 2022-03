Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia? Parola alla segretaria del dottore

Quando un gossip viene lanciato ma non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati, continua la caccia alla prova cerca che possa dimostrare quanto raccontato. A dire il vero, la rivista tedesca Bunte non sembrava avere molti dubbi: Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Angiolini. Una notizia così importante da far guadagnare a Michelle, molto amata anche in Germania, la cover della rivista. Una notizia, quella data dalla stampa tedesca, che chiaramente è stata ripresa ovunque in Italia, anche se al momento, non ci sono altre foto che testimonierebbero la relazione tra Michelle e il bel dottore, diventato un volto noto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. In questi giorni però, di questa coppia, hanno parlato in tanti, anche perchè si sa, se un giornalista chiede, qualcuno risponde.

Ad esempio, di questa storia, ne ha parlato anche un ristoratore sardo, tra i primi a vedere Michelle e Giovanni insieme. E ora, dalla rivista DiPiù, arrivano anche le prime parole della segretaria del dottore, che immaginiamo in questi giorni, sia stata travolta dalle domande…

Michelle Hunziker ha un nuovo amore? Parla la segretaria

Non ci sono in realtà conferme su questa storia, certo la cosa singolare è che non ci siano smentite. Se non fosse vero, le due persone coinvolte in questa storia, avrebbero smentito senza troppa difficoltà, parlando magari di una bella amicizia. E invece tutto tace. La segretaria del dottore, contattata dai giornalisti della rivista DiPiù ha spiegato: “Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilanciare dichiarazioni sulla sua vita privata”, riporta il settimanale “Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo né smentisco”.

Dobbiamo aspettarci una nuova intervista di Michelle magari da Silvia Toffanin per ricambiare il favore della conduttrice di Verissimo che si è prestata per Michelle Impossibile? Staremo a vedere, per il momento, nessuno conferma e nessuno smentisce.