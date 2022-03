L’ex di Arisa commenta il rapporto tra la cantante e Vito Coppola

Andrea Di Carlo, l’ex fidanzato di Arisa, non resta a guardare in silenzio tutto il gossip che riguarda la cantante e Vito Coppola. Da Domenica IN a Il Cantante mascherato fino ai profilo social di Arisa e Vito, tutto e tutti parlano della coppia ma il manager di tanti artisti tira fuori la sua verità. “Stop fake get real” (basta falsità, diventa reale) scrive Andrea Di Carlo e mentre tutti sono felici per quella che sembra una bellissima storia d’amore lui aggiunge un commento per niente enigmatico. A Domenica In Mara Venier ha chiesto alla cantante e al ballerino se stanno insieme. Arisa ha risposto che si sentiva fidanzata con lui ma lui no. A queste parole il suo ex fidanzato dà una spiegazione, la sua spiegazione.

Arisa e Vito Coppola sfruttano il gossip per avere visibilità?

I fan non vogliono credere a questa ipotesi, pensano che Vito Coppola e Arisa non vogliano mettere del tutto in piazza il loro amore, qualcuno però inizia a pensare che Andrea Di Carlo potrebbe avere ragione.

“Gay morning moment – Sottotesto: Rosalba ‘mi sento fidanzata’. Eliana Michelazzo ‘mi sono sentita sposata’. Trova le differenze – ha scritto Di Carlo tra le storie Instagram sulla foto di Arisa e Vito in cucina – Io non parlo perché sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”. Lui non parla ma ha parlato e l’ha fatto sulla foto della coppia che lascia intendere un legame molto forte. La verità è che Vito e Arisa non ha mai detto di essere fidanzati. Una mezza verità? Se fosse vero ciò dice il manager perché fare outing al posto del ballerino? Gelosia?

Vito Coppola prima di conoscere Arisa ha avuto una lunga storia d’amore, di ben 6 anni con una fashion blogger napoletana. Con lei anche 3 anni di convivenza. C’è chi fa notare che anche il manager e autore televisivo prima di Arisa era legato ad un altro uomo. Di Carlo sembra certo che si tratti di una messinscena, che la cantante e il suo maestro di ballo stiano prendendo in giro i fan, il pubblico. Ma non hanno mai detto di essere una coppia.