Patty Pravo: il giovane fidanzato e i figli che non ha voluto

Patty Pravo sta per festeggiare 74 anni, questo è incredibile ma crea curiosità anche l’età del suo giovane fidanzato. La rivista Chi le dedica una bellissima copertina alla vigilia del suo nuovo tour. “Ho 74 anni, ci credereste?” così inizia la sua intervista sul settimanale di gossip , Patty Pravo si racconta: “Su di me hanno detto di tutto, all’inizio pensavano fossi un uomo!”. Infatti, andarono anche a chiederlo al padre per avere una conferma. Ricorda anche che hanno raccontato che viveva in miseria mentre in realtà viveva allo Chateau Marmont di Los Angeles. Cinque matrimoni alle spalle e un bel numero di spasimanti, l’ultima storia è con il suo assistente personale, è lui il suo fidanzato, più giovane di 44 anni, Simone Folco.

Patty Pravo: “Con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni”

Lei ama definire la sua relazione un “lampo amoroso” ma forse è molto di più e nonostante l’età di Simone lui è molto protettivo nei confronti dell’artista.

A Chi confida che agli uomini che ha amato ha sempre mostrato il peggio di ste sessa per evitare brutte fregature. Ha scelto di non avere figli e confessa il motivo, una scelta legata a una promessa fatta al batterista inglese Gordon Angus Faggetter a cui è stata legata per 4 anni: “Quando io e Gordon ci siamo separati ci siamo fatti una promessa: nessuno dei due avrebbe mai avuto figli, visto che a noi non erano arrivati”.

Solo una volta nella sua vita ci ha pensato, una volta si è immaginata con il pancione. Stava con una persona che le interessava più degli altri ma poi ha scelto di non diventare mamma: “Devi avere molto amore dentro per pensare di fare un bambino. E ancora più amore per pensare che non è il caso di fare un bambino”.