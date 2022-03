Fabrizio Corona e Carlos rispondono a Nina Moric dopo le nuove accuse

E’ arrivata un po’ in ritardo la risposta di Fabrizio Corona e Carlos a Nina Moric ma chi segue l’imprenditore sui social sa che ha avuto diversi problemi con Instagram. Il suo profilo è stato infatti bloccato, almeno per il momento, per cui Corona ha deciso di usare il profilo di suo figlio in attesa di avere di nuovo il suo. E insieme a Carlos, con una breve diretta, risponde alle pesanti accuse che Nina Moric aveva fatto nei giorni scorsi. La modella croata si era sfogata sui social, chiedendo aiuto per suo figlio, parlando di una malattia della quale Carlos soffrirebbe, del fatto che il ragazzo non vada all’università e che stia diventando sempre di più come suo padre.

Questa mattina la Moric aveva postato un altro commento su questa storia, tornando a parlare della malattia di Carlos. “Una persona non si porta in una clinica in Svizzera (per due mesi) per capricci adolescenziali – aveva detto a proposito del figlio – Ma per una malattia congenita. Da madre non smetterò mai di lottare per aiutare mio figlio. Se sono arrivata a tanto per parlare di una malattia seria significa che in questo momento né io né i suoi psichiatri hanno più sue notizie”. Corona quindi insieme a Carlos, ha risposto a Nina: “Rispondiamo a tua madre che in questi giorni sta facendo un po’ la pazza sui social” ha detto Corona.

Fabrizio Corona risponde a Nina Moric

“Precisando che queste cose andrebbero discusse in casa e non nel mezzo pubblico, sembra che gli psicologi e psichiatri non hanno più notizie tue. Chiunque può avere notizie tue” ha detto Corona nella sua diretta. “Stai male?”, chiede poi al ragazzo. E lui: “No“. “Sei malato?”, “No” ribadisce Carlos nella diretta su Instagram.

“Fai un appello allora – continua Corona – Dì a tutti che non sei malato e che se vogliono i tuoi psicologi possono venirti a chiederti queste cose qui“. Infine “Stiamo bene?” e Carlos ha risposto affermativamente, dicendo anche che, a differenza di quanto sostiene Nina Moric, suo padre non lo sta obbligando a fare nulla.