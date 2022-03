Nina Moric chiede di salvare suo figlio, poi dice che è come il padre

E’ recentissima l’intervista di Nina Moric a Verissimo, la sua preoccupazione per il figlio Carlos, perché secondo lei ha smesso di studiare. Sui social c’è il seguito e ancora una volta è un alternarsi di emozioni per lei che sembra sia lontana da suo figlio. Carlos vive con suo padre; ieri era il compleanno di Fabrizio Corona e suo figlio ha postato sul suo profilo Instagram auguri e orgoglio di averlo come genitore. Nina Moric è esplosa, prima nei commenti al video di suo figlio, poi nelle storie di Instagram. Appelli disperati di una madre che è convinta che suo figlio abbia bisogno di aiuto. “Salvatelo” chiede la modella croata, si rivolge ai follower, chiede di denunciare, confessa che suo figlio Carlos soffre di “psicosi transitoria acuta”, parla di cure e di farmaci, racconta anche altro.

L’appello di Nina Moric per aiutare suo figlio

“Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci associati all’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine! Vi prego, aiutatemi, mio figlio ha bisogno! Per favore…”, un appello che ci lascia senza parole.

La Moric aggiunge: “Essendo maggiorenne non posso chiamare le Forze dell’Ordine, ma qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona! Siete stati in tanti a essere truffati da lui! Purtroppo chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato!” e poi altri commenti, altre stories, altra disperazione. Racconta che questa estate l’ha portato in una clinica in Svizzera, che ha bisogno di proseguire la cura, chiede ancora aiuto, per lei è importante che suo figlio si allontani dal padre, poi conclude: “Sai cosa vi dico? Ma alla fine io cosa posso fare se il figlio è uguale al padre? Scusatemi” e ci lascia di nuovo senza parole.