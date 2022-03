Silvia Toffanin preoccupata per Nina Moric le chiede come sta

Silvia Toffanin chiede più volte a Nina Moric come sta, si accorge che non sta bene, che non guarda nemmeno le immagini del video che hanno preparato per lei a Verissimo. “Sono qui ma non sono lì… è una metafora” commenta Nina Moric guardando fermo immagine, la foto di Nina Moric con suo figlio Carlos. Lui vive con il padre, tra loro ci sono stati tanti alti e bassi ma è sua madre, la persona che lo ama di più al mondo. “Nella vita ho conosciuto tante persone ma la scia di una persona talmente limpida e piena di luce ce l’ha solo lui” Nina Moric parla di suo figlio, Silvia le chiede quali errori ha commesso. “Tutti facciamo degli errori, non li posso elencare adesso perché non ho il diario, ma credo che tutti li abbiamo fatti. Essere genitori… non siamo nati con un libro che ci dice come si fa ad essere genitori, non esistono genitori perfetti e figli perfetti, come è stato con i miei genitori.. ma questo non significa vivere con astio o con odio…”. La modella croata sente la pressione delle domande, pensa sia un terzo grado, Silvia Toffanin le spiega che la vede molto provata.

Nina Moric a Verissimo

“Non è che sono provata ma ogni volta che vado in televisione purtroppo arriva un nuovo bagaglio e non è che sono provata, sono stanca ma non voglio venire nelle vesti della vittima e non voglio che passi un messaggio sbagliato che io sono vittima. Io sono grande e ormai evoluta, ho 4 anni e non sono una ragazzina che si deve nascondere dietro i suoi errori di gioventù ma sono stanca di essere descritta per quella che non sono. Riesco a passare dalla parte del torto perché sono molto impulsiva e le persone si approfittano ed elaborano con più freddezza, è facile puntare il dito contro di me. Sono passata per una poco sana di mente”.

Ironizza quando dice che è una persona da non frequentare, perché è così che forse dicono altre persone. Ironizza ma non sorride e non fa sorridere.