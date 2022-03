Nina Moric e i demoni del passato che la perseguitano. A Verissimo parla anche di Corona

Le nuove rivelazioni di Nina Moric: viene annunciata così la partecipazione della modella croata alla puntata di Verissimo che andrà in onda domani su Canale 5. Ma quali sono queste rivelazioni che la ex moglie di Fabrizio Corona ha fatto nello studio di Silvia Toffanin? Come saprete le puntate di Verissimo sono sempre registrate e dal sito ufficiale del programma arrivano le prime anticipazioni che ci rivelano quindi, quali saranno i temi trattati in questa intervista. La Moric ha raccontato: “Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe”. Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, la Moric torna nello studio di Verissimo. Quello che ricordiamo di prima della pandemia e di prima che tutto implodesse: una donna fragile e ferita, le rivelazioni di un ex marito, le accuse da una parte e dell’altra e poi anche un ex fidanzato onnipresente in tv, arrivato anche a scomparire misteriosamente…

A Verissimo il ritorno di Nina Moric dopo due anni di assenza dalla tv

“Oggi sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita”, dice la modella. A Silvia Toffanin che le chiede come siano oggi i rapporti con il suo ex Fabrizio Corona, Morić risponde: “Non ci sono. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”. Dopo un riavvicinamento tra i due, le cose sono peggiorate tanto che qualche mese fa la Moric aveva fatto pesanti accuse al suo ex marito e non solo. Era arrivata a raccontare anche cose molto gravi sul conto di Carlos, mettendo in mezzo persone che non avevano nulla a che fare con le beghe familiari sue e di Corona.

E sul figlio avuto da Fabrizio, Carlos, Nina confida: “Carlos non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui – aggiunge – sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita”. Il giovane aveva raccontato sui social di essersi preso un anno sabatico prima di scegliere la facoltà e dedicarsi agli studi. Infine, alla domanda se abbia oggi un uomo al suo fianco, Nina risponde: “Non credo più di essere capace di essere una compagna. Ormai mi sono svuotata, sono diventata cinica. È meglio che gli uomini stiano lontano da me perché potrei essere soltanto un danno. Non ho più voluto scendere a compromessi solo per non sentirmi sola”.