Nina Moric non si arrende e continua ad accusare Corona

Sono giorni ormai che Nina Moric prosegue con le stories alternando la richiesta a Fabrizio Corona di ascoltarla con la richiesta di aiuto ad altri contro l’ex marito. Nina Moric esterna tutto su Instagram, ripete che lo fa per suo figlio Carlos, crede che Fabrizio Corona gli neghi telefono, rapporti con gli altri e anche le cure necessarie per la sua salute. Pensavamo fosse finita e invece la modella croata continua, sembra non abbia più alcun contatto con suo figlio Carlos e scrive che Fabrizio ha anche interrotto i rapporti con sua madre: “anche lei è all’oscuro”. Fabrizio Corona in questi giorni sta utilizzando il profilo social di suo figlio ma è Carlos che ha fatto questa scelta perché il profilo Instagram di suo padre è stato momentaneamente bloccato. “Non so cosa avete percepito della mia storia che riguarda il rapporto padre/figlio ma per essere più precisa la mia storia parla di un sostegno (da parte mia) sempre avuto nei confronti del padre. Quindi quello che sta succedendo non va contro di me o io contro di lui” scrive la Moric.

Nina Moric pubblica una foto di tre anni fa quando tutto sembrava perfetto

“In questo delirio colossale dalla parte del padre che proibisce al figlio qualsiasi contatto esterno. Carlos si trova senza telefono, nemmeno i social, senza le cure necessarie. Ancora oggi non è raggiungibile sia per me che per chiunque gli vuole bene”. Ha postato anche una foto di 3 anni, una vecchia storia in cui Fabrizio Corona le diceva che mancava tanto a lui e a Carlos ma che presto sarebbero stati tutti insieme per festeggiare il compleanno del figlio.

“Questa follia si deve fermare, non sono io il nemico, nessuna tregua ma sta mettendo a riesco la salute di Carlos” per poi proseguire: “L’unico nemico di Fabrizio è lui stesso, però questa volta sta pagando le conseguenze un ragazzo”. Poi la richiesta all’avvocato di Corona di farlo ragionare. “Alla fine diventeremo tutti storie” ha chiuso poco fa la Moric. E’ infatti assurdo che tutto finisca sui social.