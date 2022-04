Enrico Mentana e Francesca Fagnani beccati con gli amici e i cuccioli al ristorante

Enrico Mentana lo conosciamo da sempre, Francesca Fagnani è la giornalista che molti temono ma che il pubblico adora. Sono una coppia da 9 anni ma a parte i primi tempi in cui qualcuno non accettava a cuor leggero il loro amore non hanno mai dato modo alla cronaca rosa di spettegolare. Non sono romantici, Francesca Fagnani ammette di essere un po’ egoista, prepotente ma anche ironica ma ci sono piccole attenzioni che contribuiscono a fare da collante alla loro storia d’amore. La rivista Chi li ha pizzicati insieme al ristorante e a spasso con gli amici ai Parioli, a Roma, ma soprattutto con i loro cuccioli: Mentana e la Fagnani hanno due cavalier king.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana stanno insieme dal 2013

67 anni è l’età del direttore del telegiornale di La7; 43 anni l’età di Francesca. Mentana ha quattro figli avuti da tre mogli diverse ma nel tempo non ha mai imparato ad essere romantico, non è un difetto per la Fagnani, che anzi ha confidato di non sentirne la mancanza e che i fiori li compra da sola.

A Oggi è un altro giorno ha però confidato che ci sono attenzioni reciproche a cui non potrebbe mai rinunciare. “Non rinunciamo mai alla colazione insieme, anche se uno dei due si alza due ore prima aspetta l’altro. Sono piccole grandi attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Per dire, se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due va avanti e lascia l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”. Quante coppie si scambiano inutili regalini e poi non sono capaci di premure e momenti per la coppia come questi?