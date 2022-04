Stash papà per la seconda volta: “Grazie per questo altro miracolo”

Da una settimana Stash è positivo al Covid, in quarantena ma sta bene, non è questa la vera notizia: Stash sta per diventare papà per la seconda volta. Dare la vita, mettere al mondo un figlio è sempre un miracolo e il cantante lo scrive mentre annuncia l’arrivo del secondo bebè. Antonio Fiordispino e Giulia Belmonte dopo la piccola Grace nata a dicembre del 2020 avranno un altro bebè. L’annuncio per l’arrivo del secondo figlio è pieno di emozioni e arte, Stash mostra l’ecografia e lascia che a trattenerla siano le corde della sua chitarra. Scrive parole importanti in quel primo scatto del suo bebè. A 34 anni si prepara a diventare padre per la seconda volta.

Stash papà per la seconda volta: arriva un fratellino o una sorellina per Grace?

Stash annuncia la seconda gravidanza della sua compagna: “E poi arrivi tu…. A moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie” scrive sui social e poi aggiunge: “Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.

Giulia Belmonte, giornalista e showgirl, ha 27 anni, è lei a rendere così felice ed entusiasta della vita Stash. Il periodo non sarà dei migliori a causa della quarantena ma c’è molto di più per cui gioire. Già con la nascita della piccola Grace e nel giorno del battesimo a Ravello la coppia aveva rivelato l’amore immenso della famiglia, il legame ancora più forte con l’arrivo della bimba. Adesso sarà tutto ancora più bello.

Tra le tante congratulazioni e i messaggi di auguri ci sono anche quelli di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due ballerini saranno mamma e papà tra qualche mese per la prima volta, la famiglia di Amici si allarga e sono tutti felici.