Giusy Buscemi col pancione sul red carpet di Diavoli 2

Terzo figlio in arrivo per Giusy Buscemi che ieri sera ha mostrato il pancione per la prima volta. Un red carpet d’obbligo per l’ex Miss Italia che non è molto mondana ma era la prima di Diavoli 2 e suo marito Jan Maria Michelini, è il regista della serie tv Sky. A dire il vero pancione è più un pancino, Giusy Buscemi è in gran forma, il terzo figlio nascerà in estate ma nel suo abito lungo e morbido le forme si vedevano pochissimo. A 28 anni l’attrice può già dire di avere realizzato tanti sogni, di certo quello di una meravigliosa famiglia. Alla premiere di Diavoli 2 a Milano non era l’unica ex Miss Italia, la Buscemi ha infatti posato con le amiche Francesca Chillemi e Caterina Balivo; anche se la conduttrice ricordiamo non è arrivata al primo posto.

Giusy Buscemi una mamma bellissima sul red carpet con l’adorato marito

E’ stata Giusy ad annunciare la terza gravidanza, a rivelare anche che nascerà un altro maschietto e che la sua bambina che tanto voleva una sorellina resterà l’unica principessa del papà. La cicogna porterà un altro maschietto e la famiglia è pazza di gioia. Dopo Caterina Maria nata nel 2018 e Pietro Maria venuto al mondo solo un anno dopo, in estate la bellissima siciliana sarà mamma di nuovo.

Semplice e perfetta come sempre Giusy, che abbiamo anche visto nell’ultima stagione di Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero, ieri sera era così orgogliosa di suo marito. E’ lui il regista dell’acclamata serie tv ratta dal romanzo di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo. Ecco perché ieri sera le due Miss era insieme, ecco perché sono così legate.

Chissà se la Buscemi nei prossimi mesi regalerà ai suoi follower qualche scatto col pancione. Difficile, la coppia è molto riservata, regala solo il necessario, solo le informazioni che non si possono evitare.