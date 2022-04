Ben Affleck regala l’anello a Jennifer Lopez e il prezzo è da capogiro

Quanto ci fanno sognare Ben Affleck e Jennifer Lopez a distanza di così tanti anni da quando si sono messi insieme la prima volta? E questa volta a farci sognare ancora di più è il fantastico anello di fidanzamento che lui ha deciso di regalare a lei. E’ ormai un anno che i due attori sono tornati a fare coppia fissa. Ed infatti il ritorno di fiamma era stato svelato proprio durante la primavera dello scorso 2021. Adesso che Ben e Jennifer si sono finalmente ritrovati sarebbero pronti per fare il passo più importante, quello del matrimonio. E lo conferma, per l’appunto, il super anello.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: ecco che significato ha l’anello di fidanzamento

Intorno all’anello di fidanzamento che Ben Affleck ha regalato a J Lo, ci sarebbe un vero e proprio significato importante. A svelare tutto è stata inaspettatamente la stessa Jennifer che, tramite la sua newsletter con cui comunica con i fan, ha dato il lieto annuncio. Ben avrebbe aspettato l’anniversario del loro ritorno di fiamma per poter consegnare il gioiello e fare la fatidica proposta a quella che diventerà molto presto sua moglie. Lei chiaramente ha risposto di sì e ha voluto condividere la sua incredibile gioia. Nel video messo sul web, si sente chiaramente la l’attrice e cantante dire in inglese ”sei perfetto”. Parole che sembrano essere chiaramente riferite a Ben. Anche se effettivamente è perfetto pure l’anello, non potremmo darle torno anche in questo caso!

Quanto costa l’anello di fidanzamento di Jennifer Lopez: ecco quanto ha speso Ben Affleck

E visto che questo anello è così bello, senza ombra di dubbio sarà costato anche tanto… In effetti da quanto emerge dalle varie indiscrezioni che stanno facendo il giro del mondo, Ben Affleck non ha davvero badato a spese per fare questo regalo così speciale a Jennifer Lopez. Si tratterebbe di un diamante verde molto raro da 8,5 carati. Non si conosce la cifra esatta del costo del gioiello ma dovrebbe attestarsi tra i 5 e i 10 milioni di dollari. Un valore pazzesco per questo anello, quasi da avere paura di andare in giro con il gioiello al dito.