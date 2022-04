La reazione di Cecilia Rodriguez al presunto tradimento di Ignazio Moser

A quest’ora Cecilia Rodriguez avrà letto e riletto lo scoop di Alessandro Rosica che parla del tradimento di Ignazio Moser. Per noi è un presunto tradimento fino a prova concreta, per Rosica non è la prima volta che Ignazio tradisce la bellissima Cecilia. Sulla pagina social dell’investigatore social ci sono vari indizi, dettagli, anche il richiamo a Moser: Rosica gli consiglia di chiedere scusa alla sua fidanzata perché lui ha in mano tutte le prove del tradimento. Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez con una donna sposata e con figli. Alessandro Rosica aggiunge anche altro e si schiera dalla parte della sorella di Belen. Anche Gabriele Parpiglia sembra confermare i tradimenti e il pettegolezzo è davvero molto imbarazzante.

Cecilia Rodriguez dopo lo scoop sul tradimento di Ignazio Moser

Non era mai saltato fuori niente del genere ma facendo un passo indietro ricordiamo che un’estate Ignazio e Cecilia si erano lasciati. Superata la crisi sono tornati innamorati come sempre ma lei è sempre stata un bel po’ gelosa. Forse aveva motivo per esserlo, visto che Rosica parla di più tradimenti.

Non sarebbe la prima volta ma questa volta che il presunto tradimento è saltato fuori come reagisce la più piccola delle Rodriguez? C’è da pensare al lavoro, ci sono le pubblicità da postare e poi stasera c’è il party che anticipa l’Isola dei famosi. Insomma, è una giornata impegnativa dal punto di vista lavorativo ed è forse meglio non dire nulla, Ignazio e Cecilia lavorano spesso insieme e oggi è uno di quei giorni. Facciamo un po’ di fatica ad immaginare che la foto in bianco e nero appena pubblicata dalla coppia sia stata scattata in queste ore. Intanto, tutto tace e forse continuerà così per tutta la serata, almeno fino alla fine della puntata dell’Isola dei famosi. Chissà se poi vorranno condividere con i follower lo scoop di Rosica.