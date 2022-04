Jessica Selassiè spegne l’entusiasmo dei Jerù: non segue Barù, delusa

E’ passato un mese dalla fine del Grande Fratello VIP 6 e molti fan del programma speravano che Jessica Selassiè potesse iniziare una conoscenza fuori dalla casa con Barù. Molti infatti hanno pensato che a bloccare il nobile, fossero le telecamere. Probabilmente non era così. Barù del resto lo ha spiegato in diverso interviste rilasciate e anche in tv, nello studio di Verissimo, dove in molto molto chiaro ha ribadito di non essere interessato a Jessica. La Selassiè, in una delle sue ultime dirette, ha quindi voluto dare un po’ di aggiornamenti ai Jerù, i fan della coppia che in realtà non è mai stata neppure tale…

Un amore mai nato quindi, anche se alcuni fan della coppia ci sperano ancora visto che da quando la Selassiè è uscita dalla casa, non è mai stata avvistata in compagnia di un altro ragazzo…

Jessica Selassiè spegne l’entusiasmo dei Jerù

La principessa quindi ha spiegato: “Sì ho levato il follow. Visto che ci sono rimasta male e non è stato un bel gesto gli ho tolto il segui, tutto qua. Non mi va di creare cose perché non c’è la necessità.” Poi ha anche invitato chi la segue con affetto a non farle domande su questo argomento, e a parlare di altro. E ha detto: “Vorrei smettere di parlare di Barù perché la diretta è la mia e si parla di me e non prendetela a male, non sono incavolata, ma parliamo di altro ragazzi. Piccola comunicazione per i miei amati Jerù. In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole solo che per il momento è un po’ così”. A quanto pare, come molti avevano ipotizzato, per questa coppia, non ci sono speranze. Non era poi così difficile da immaginare, a dire il vero…