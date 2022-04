Finalmente Carola apre il suo cuore a Luigi: lascia Amici 21 ma si dichiara

E’ dall’inizio dell’anno che tra Carola e Luigi c’è qualcosa di forte e magico. Un sentimento che i due protagonisti di Amici 21 hanno deciso di vivere in modo particolare; volevano concentrarsi sul percorso nella scuola, Carola sul ballo senza distrazioni; il cantante sulle sue canzoni con la maniacale attenzione a non lasciarsi troppo andare, anche per via dei suoi problemi di salute. Ieri sera però prima di uscire tra Carola e Luigi ci sono stati abbracci e tenerezze, parole importanti soprattutto da parte della ballerina che per la prima volta si è sbilanciata e ha trovato il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Luigi, il suo Luigino.

Le dolci parole di Carola a Luigi Strangis prima dell’uscita dalla casetta

Carola ieri sera ha mostrato tutta la sua bravura, qualora ce ne fosse bisogno. Probabilmente ha peccato un po’ di troppa emozione in altre occasioni, di insicurezza, non sentendosi forse apprezzata per il suo reale valore, dopo un percorso difficile che l’ha portata al serale. Prima di uscire ieri dalla casetta, ha anche voluto salutare il suo Luigi, dichiarando quello che prova.

“Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai, per questo mi metti molta tranquillità. Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto. Sei forte” ha detto Carola al cantante calabrese. E ancora: “Mi viene da ridere se ripenso a tutto. Ti ho pure scritto una cosa, ma te la dico a voce. ” Poi la dichiarazione d’amore: “Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello”.

Non ci resta che attendere la fine di Amici anche per scoprire se tra loro ci sarà un futuro fuori dal talent di Canale 5.