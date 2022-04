L’annuncio shock di Cristiano Ronaldo: “Il nostro bambino è morto”

Un comunicato stampa affidato ai social per informare tutti i fan che seguono con affetto la famiglia. Cristina Ronaldo e Georgina hanno annunciato pochissimi minuti fa la morte del loro bambino. Un vero e proprio dramma per Cristiano Ronaldo e per sua moglie. Il fuoriclasse portoghese ha comunicato infatti attraverso i suoi canali social la perdita di uno dei due gemelli che la compagna Georgina stava dando alla luce. In questi mesi, i due hanno condiviso tutta la gioia della gravidanza, con i due gemelli in arrivo e il pancione sempre più grande della bella Georgina. Purtroppo la gioia per la coppia oggi, è solo a metà. Le cose infatti non sono andate come si aspettavano e purtroppo, hanno dovuto annunciare la drammatica notizia. “E’ con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. E’ il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”. CR7 ha poi chiesto di rispettare la sua privacy in un momento “molto difficile”.

Cristian Ronaldo e Georgina annunciano la morte di uno dei loro gemelli

Nel loro comunicato sui social, Cristiano e Georgina hanno anche ringraziato tutti i medici e le persone che sono al loro fianco in questo drammatico momento. Hanno fatto il possibile per il piccolo che purtroppo però non ce l’ha fatta. “Il nostro piccolino adesso è un angelo e noi lo ameremo per sempre” hanno scritto il calciatore e sua moglie sui social. E poi hanno chiesto nuovamente rispetto per la loro privacy in un momento così difficile.