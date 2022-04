Il grazie di Stefano Magnanensi a Mara Venier: “Hai guarito il mio cuore malato”

A Domenica In è evidente la complicità che lega Mara Venier e Stefano Magnanensi ma alla rivista Nuovo Tv rivela anche altro. C’è chi pensa che la Venier in tv finga molto, Stefano, il diretto della band di Domenica IN, è certo che la chiave del successo di Mara sia l’esatto contrario: che nella vita è esattamente la stessa persona che il pubblico vede in tv. Lui la conosce bene, la prima volta che hanno lavorato insieme era il 2003, lei conduceva il preserale Telefonate al buio, chiamava i numeri di telefono di sconosciuti e Stefano faceva il disturbatore musicale tra una telefonata all’altra. Al settimanale racconta della loro complicità nata proprio lì, sin dall’inizio. Nel 2005 Mara Venier lo chiamò per la prima edizione di Domenica In, poi di nuovo nel 2013 e ancora nel 2018, ed è stato proprio nell’ultimo anno citato che ha capito fino in fondo chi era Mara Venier.

Stefano Magnanensi a Mara Venier: “Ci vogliamo un gran bene”

“Non si può non amarla, nel corso degli anni siamo diventati buoni amici. Nel 2018 quando Mara mi ha chiamato perché mi voleva nella sua squadra del programma, io mi stavo riprendendo da un infarto” racconta alla rivista. “Lei ha detto che mi avrebbe aspettato. Non potevo certo dire di no e sono certo che Mara abbia fatto bene al mio cuore”.

C’è un’immagine della loro amicizia che conserva nel cuore ed è il giorno del matrimonio con Nicola Carraro. “Lei non ha voluto nessuna telecamera ma ha incaricato me e il regista Roberto Croce di riprendere con due piccole telecamere sia la funzione celebrata dall’allora sindaco Veltroni che il party. Un filmino di matrimonio in stile vecchio stampo, lei si fidava solo noi”. Orgogliosa della loro amicizia Mara Venier ha subito postato l’intervista tra le sue storie di Instagram.