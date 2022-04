Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci riprovano: c’era anche lui in montagna?

Forse complice del ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è anche Odino, il dolcissimo cagnolino. Il legame tra Michelle e Tomaso ovviamente sarà eterno perché hanno due figlie, Sole e Celeste, ma quello per Odino è così tenero. Odino sta quasi sempre con Trussardi ma spesso è anche a casa di Michelle, tra le sue braccia, anche nelle ultimissime stories. Avevamo lasciato la Hunziker in montagna con le sue bambine; lei aveva anche confidato il desiderio di rinascere più forte di prima, di pensare a ciò che voleva davvero cambiare nella sua vita. Pasqua e Pasquetta sono passate e Dagospia rivela che in montagna in Trentino con Michelle c’era anche Tomaso.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si amano ancora?

Ufficialmente si sono lasciati a gennaio ma la separazione risale a ben prima, anche se hanno continuato e continuano ad incontrarsi, ad essere una famiglia. Sembra però che nel rifugio scelto per le ultime festività ci sia stato qualcosa in più. Chi li ha visti insieme, e come riporta Dagospia, ha notato atteggiamenti molto confidenziali. Dicono che tra Michelle e Tomaso ci sia davvero un ritorno di fiamma, che la coppia voglia riprovarci, che l’amore non è finito.

Undici anni insieme, due figlie bellissime, un matrimonio, magari il gossip ha davvero ragione. Anche se la Hunziker in questi giorni ha parlato solo di se stessa e delle bambine, ha mostrato solo montagna e figlie. “Sono riuscita a stare un po’ di tempo con le mie bambine” ha ribadito prima di tornare in città. Sembra invece che Trussardi fosse con lei. Questa mattina Odino era con Michelle, con o senza il suo padrone?

Sembra archiviato invece il pettegolezzo su Giovanni Angiolini. Entrambi hanno lasciato cadere tutto senza preoccuparsi di dire nulla. La discrezione è sempre la scelta migliore.