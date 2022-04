Bebe Vio pizzicata con un ragazzo misterioso: è il suo fidanzato?

Bebe Vio è sempre così discreta sulla sua vita privata ma la rivista Chi mette un po’ il naso tra le sue emozioni, ipotizza un amore. Bebe Vio concede molto di se stessa se serve per aiutare gli altri ma quando nota i paparazzi quello che sembrava un momento dolcissimo con un ragazzo misterioso diventa una foto come un’altra. Bebe Vio è innamorata, fidanzata? Se lo chiede il settimanale diretto da Alfonso Signorini; ovviamente la campionessa paralimpica di fioretto non risponde ma ci pensa il gossip ad attirare l’attenzione. Seduti in un locale della movida romana ci sono Bebe e un ragazzo di cui nessuno sembra conoscere il nome, di certo non è lo schermidore che un paio di anni fa avevano indicato come suo flirt, Giorgio Avola. Lei ha tantissimi amici ma non è nemmeno la persona con cui è andata a vedere la partita Roma – Salernitana.

Bebe Vio è fidanzata?

La zona è Ponte Milvio, i paparazzi li beccano insieme e sembra sia davvero una dolce compagnia, così dice chi ha visto i loro sguardi, le mani tra le mani, gesti da fidanzati. La serata è proseguita così per un’ora ma poi devono avere intuito che c’erano in giro i paparazzi e la coppia ha raggiunto un gruppo di amici fingendo poi nessun interesse, sembrava quasi non si conoscessero.

Forse hanno esagerato nel volere depistare il gossip ma la rivista di cronaca rosa pubblica le foto, le prime, quelle più dolci. Di certo a Bebe Vio non faranno molto piacere queste immagini pronte ad arrivare sotto gli occhi di tutti grazie al settimanale Chi. Lei è sempre così attenta, di certo molto attiva sui social ma con ben altri contenuti. Crede che a nessuno possa interessare la sua vita privata, i suoi amori. Invece, i suoi fan farebbero come sempre il tifo per lei.