Georgina e Cristiano Ronaldo distrutti dal lutto, trovano la forza per la piccola appena nata

Cristina Ronaldo non giocherà le prossime partite di Premier League, una notizia arrivata nella tarda serata di ieri. Ed è più che umano e comprensibile pensare che non si possa avere lo spirito giusto, scendere in campo dopo quello che è successo. Georgina e Cristiano Ronaldo stanno affrontando uno dei momenti più difficili della loro vita; nessun genitore dovrebbe mai dire addio a un figlio. E’ successo purtroppo, durante il parto; Georgina ha dato alla luce i suoi gemelli ma purtroppo, il maschietto, non ce l’ha fatta. “Sarai per sempre il nostro angelo” hanno scritto il calciatore e sua moglie sui social. Nonostante il grandissimo dolore che entrambi stanno provando, sia la bella spagnola che Ronaldo, devono trovare la forza per andare avanti e avere energie positive per la piccola appena nata. Entrambi adesso, come rivelano i media spagnoli, si vogliono occupare della piccola. Pur vivendo il dolore della perdita, non possono che essere felici di accogliere in famiglia, la bambina che invece è forte e sana e ha ridato il sorriso alla coppia.

Le parole della sorella di Cristiano Ronaldo sui social

“Ti amo e il mio cuore è dalla tua parte. Il nostro angioletto è già nel grembo del Signore e la nostra ragazza che è qui, ferma, forte e piena di salute, ci insegnerà sempre di più che solo l’amore conta“, ha scritto Katia, la sorella di Cristiano Ronaldo sui suoi social. E voci vicine alla coppia rivelano proprio che Georgina e Cristiano, stanno riuscendo a superare questo lutto così doloroso, solo grazie all’amore per la bambina che hanno avuto, che li rende due genitori pieni d’amore.

Da tutto il mondo nel frattempo sono arrivati migliaia di messaggi per entrambi, tutti messaggi pieni d’amore e di affetto per la coppia, travolta davvero da qualcosa di unico che forse, non si aspettavano.