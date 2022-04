Romina Carrisi: Pasqua con Cristel ma arrivano le foto col fidanzato 52enne

Le figlie di Al Bano, Cristel e Romina Carrisi, hanno passato la Pasqua insieme, felici di ritrovarsi almeno per le feste più importanti. E’ la Pasqua che desiderava Romina, con la famiglia, ma arrivano anche le foto con il nuovo fidanzato. Nuovo ma non giovane, lo fanno notare subito i paparazzi che hanno scattato le foto. In realtà non è nemmeno certo che i due siano una coppia ma il gossip già si sta interessando della differenza d’età tra i due rilevando che non è per niente un problema se lui ha 52 anni e Romina Carrisi ne ha 34. Una notevole differenza, soprattutto considerando che la cronaca rosa pensava ci fosse una reale simpatia tra Romina ed Emanuel Caserio.

Il fidanzato di Romina Carrisi lavora in Rai?

Romina Carrisi ed Emanuel Caserio sono entrambi tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno ma forse la loro è davvero stata sempre e solo un’amicizia.

Mentre le sorelle Carrisi si godono la vacanza a Dubai la rivista Diva e Donna pubblica le foto di Romina con il presunto nuovo fidanzato. Foto scattate ovviamente prima di Pasqua, che rivelano coccole tra i due. La coppia è stata pizzicata al ristorante Puntarossa di Renatone, a Maccarese. Un locale sulla spiaggia molto noto per la lunga partecipazione dello chef, Renato Salvatori, a La prova del cuoco.

Tutto lascia supporre che Romina Carrisi sia molto innamorata, che l’uomo brizzolato non le faccia temere la differenza d’età. Dicono che lui lavori in Rai ma non si sa altro. Forse si sono conosciuti grazie a Oggi è un altro giorno, a Serena Bortone. Chissà se prima o poi racconterà qualcosa in più proprio nel programma del pomeriggio di Rai 2. Intanto, si diverte coccolata dalla sua famiglia, dalla sorella Cristel e dall’adorato cognato Davor Luksic.