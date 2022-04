Con una nota ufficiale Manuel Bortuzzo ufficializza la rottura con Lulù Selassiè

In molti sembrano non volerci credere eppure sono settimane che sui social, arrivano segnalazioni. Manuel Bortuzzo sembra aver affidato addirittura all’Ansa il comunicato stampa che annuncia la fine della sua storia con Lulù Selassiè. Una situazione surreale alla quale però sembrano non credere i fan della coppia, che pensano persino che possa essere uno scherzo delle Iene. Ma si manda un comunicato all’Ansa per uno scherzo? Difficile credere che sia così. E’ altrettanto difficile pensare che si mandi un comunicato in stile Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, manco fosse la fine di un matrimonio, ecco. Noi però non possiamo che commentare la notizia. Venti minuti fa è esploso il pandemonio sui social come potrete immaginare visto che davvero i fan della coppia, stentano a credere che stia succedendo. Ieri sera Lulù era felice e scoppiettante al compleanno di Delia Duran, l’immagine di una donna tutt’altro che a pezzi, dopo la fine della storia con l’uomo che fino a due giorni fa, diceva che avrebbe sposato. E anche per questo, i fan continuano a non credere che sia finita.

Il comunicato di Manuel Bortuzzo che annuncia la fine della sua storia con Lulù

“In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori” inizia così il comunicato stampa di Manuel Bortuzzo nella sua nota all’Ansa.

E ancora: “Ringrazio di cuore – scrive Manuel – tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Lulù e Manuel il giorno di Pasqua avevano smentito le tante voci circolate dopo tante indiscrezioni sui social. Avevano smentito che tra loro ci fossero dei problemi dopo che il padre di Lulù l’aveva bloccata sui social e i suoi fratelli avevano smesso di seguirla. Oggi questa doccia fredda.