E’ stata Anna Tatangelo a lasciare Livio Cori ma spunta un dettaglio

La rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori ha ovviamente sorpreso i fan della coppia, soprattutto perché è arrivata a poche settimane da una bellissima dichiarazione d’amore. Quel “Noi” in pochi giorni si è trasformato in addio con Anna Tatangelo e Livio Cori che hanno cancellato le loro pochissime foto insieme. La rivista Chi scrive che è stata la cantante a decidere di interrompere la relazione, sembra sia stata lei a troncare tutto proprio mentre pensava ad un futuro con il nuovo compagno. E’ sempre la rivista di Alfonso Signorini a spiegare che in realtà le cose tra i due non andavano ben già da un po’ di tempo. Davvero strano, ci hanno messo tanti mesi per uscire allo scoperto, hanno postato sui social indizi e dettagli con il contagocce e poi quando sembravano pronti a proseguire tutto è finito. Chi parla di malumori nella coppia, di Anna Tatangelo che per prima ha cancellato la foto di coppia dai social.

Il like di Anna Tatangelo alla foto di Livio Cori

“L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato un po’. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita” sono le parole di Anna in una recente intervista.

I soliti bene informati dicono invece che per Livio Cori era difficile stare con Anna Tatangelo, perché il suo nome è “pesante” perché lei è un’artista affermata mentre lui sta ancora cercando la sua strada. Insomma, niente di ufficiale ma c’è un dettaglio che i fan della coppia hanno subito notato: il like di Anna Tatangelo all’ultima foto postata da Livio Cori sul suo profilo Instagram. Significa che c’è ancora speranza per la loro storia o che semplicemente si sono lasciati in buoni rapporti?