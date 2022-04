La rottura tra Manuel e Lulù tiene ancora banco, parla l’amico di Bortuzzo: “Branco di caproni”

Chi ama il gossip in questi giorni è particolarmente impegnato a seguire una delle vicende che sta interessando maggiormente, soprattutto i fan del Grande Fratello VIP 6. Avrete capito che stiamo parlando della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Storia d’amore che è finita. I due ne hanno parlato tramite i social, senza fornire molti particolari ( vedremo se nelle prossime ore ci saranno delle interviste approfondite in tal senso). E visto che Lulù e Manuel non parlano molto, tocca alle persone vicine raccontare quello che sta succedendo. Non possono sbilanciarsi molto, ma anche gli amici di Manuel continuano a ribadire che è stata una sua scelta, che la famiglia non si è messa in mezzo e che ci sono delle cose che solo il ragazzo sa e che lo hanno spinto a prendere la sua decisione. Poche ore fa aveva parlato anche un amico della coppia, un ex vippone, Gianmaria Antinolfi, che aveva provato a spiegare il suo punto di vista su questa storia, ipotizzando che forse Manuel non è sereno in questo momento e che per questo motivo ha deciso di allontanarsi. Tra gli altri, anche uno dei migliori amici di Bortuzzo, ha deciso di dire la sua, puntando il dito contro tutte le persone che stanno parlando in queste ore senza sapere nulla della vita dell’ex concorrente del GF VIP.

Dopo la rottura tra Manuel e Lulù parla anche un amico di Bortuzzo

Tra i commenti postati sui social, ci sono quelli di uno degli amici di Manuel che, stufo di tutto quello che si legge e si scrive su queste ore, ha voluto dire la sua. E non lo ha fatto con toni pacati, anzi. Il ragazzo ha scritto sui social: “Ascoltate i media branco di caproni. Senza sapere parlate pure. Manuel le sue decisioni le ha prese da solo per tanti motivi che non stiamo qua a raccontare. A voi. Buona giornata branco di pecore che parlano a vanvera senza sapere un ca*zo.”

Manuel avrà anche i suoi motivi ma proprio perchè ha partecipato a un reality e ha vissuto la sua storia dentro uno show televisivo, sapeva che i fan e il pubblico avrebbe chiesto spiegazioni, avrebbe parlato. “Motivi che non stiamo qui a raccontare“: se si vuole evitare il chiacchiericcio sterili e superficiale, i motivi bisognerebbe invece proprio raccontarli, per evitare che si costruiscano inutili castelli.