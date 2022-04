Giorgia Palmas emozionata per il matrimonio, c’è la prova abito con sua figlia

Mancano due settimane al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini e la sposa è emozionatissima. Sono tutti molto emozionati in famiglia ma Giorgia Palmas già si commuove pensando alla prova generale, la prova finale degli abiti, quello suo e di sua figlia Sofia. La showgirl ha già scelto da tempo il suo abito da sposa, non ha mai cambiato idea, ogni volta che lo prova resta sempre della stessa idea: ha fatto la scelta giusta. Il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è già stato rimandato più volte a causa del covid. Non volevano rinunciare a una bellissima festa con tutti i parenti e gli amici, per questo hanno deciso di sposarsi solo con il rito civile, mentre il 14 maggio 2022 e la loro nuova data, è il giorno in cui arriveranno all’altare e saranno marito e moglie anche davanti a Dio. E’ il momento che la Palmas attende da sempre con tanta emozione e sui social confessa che tra qualche giorno vivrà un momento bellissimo con sua figlia.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la data del matrimonio si avvicina

Tra Giorgia Palmas e sua figlia Sofia, la primogenita, c’è un legame speciale, sono cresciute insieme e da sole per tanti anni, adesso è arrivato Filippo, in un punta di piedi, meraviglioso. Del loro amore, della famiglia allargata che hanno creato ne hanno parlato anche di recente a Verissimo, con emozione facendo piangere tutti. E’ per questo che già la prova degli abiti sarà un momento molto emozionante per la sposa, lo anticipa ai suoi follower, sa che tra un paio di giorni inizierà a versare le lacrime con la sua Sofia.

Anche Mia avrà la sua parte importante al matrimonio di mamma e papà ma lei è ancora troppo piccola, anche se sarà una giornata speciale per tutti, per tutta la famiglia.