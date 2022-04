Matrimonio a Portofino per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Un onore per il sindaco

Si parla di nuovo del matrimonio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi e ovviamente si cita Portofino perché è il loro posto del cuore. E’ lì che vediamo la coppia con i loro figli nei fine settimana e durante l’estate. Ed è lì che Pier Silvio Berlusconi ha appena fatto un nuovo importante acquisto, la villa che desideravano. Sembra davvero che questa volta stiano arrivando le nozze per la conduttrice e l’ad di Mediaset, e se è la rivista Nuovo che anticipa tutto ma senza alcuna ufficialità, ci sono anche le parole del sindaco di Portofino. Da anni si racconta che Silvia e Pier Silvio sono vicini ai fiori d’arancio ma poi in concreto non si è mai visto nulla; si è anche parlato di matrimonio segreto.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposano?

La giornalista e l’imprenditore forse solo adesso stanno concretizzando l’idea di sposarsi ma il settimanale di gossip ha intervistato il sindaco Matteo Viacava: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze – ha detto il sindaco di Portofino – Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte” ma non ha aggiunto altro, chissà se non sa altro o non vuole dire altro.

Berlusconi è già stato sposato, con Emanuela che gli ha dato la prima figlia, Lucrezia Vittoria, che ha sua volta ha già reso nonno Pier Silvio della piccola Olivia.

La nuova proprietà acquistata a Portofino da Berlusconi sembra sia meravigliosa: nove camere, sette bagni, piscina, vigneto, frutteto e un panorama da sogno sul golfo del Tigullio. Al momento è in ristrutturazione, chissà se la coppia sa davvero pensando ai preparativi per le nozze. La conduttrice di Verissimo ha partecipato a tanti matrimoni delle sue amiche del mondo dello spettacolo, forse adesso è il suo momento o forse lei non sogna davvero l’abito da sposa.