Simona Izzo e Antonello Venditti non si parlano più, cosa è successo?

Cosa è successo tra Simona Izzo e Antonello Venditti? Addirittura i due ex non si parlano più ma l’attrice e regista svela che sono ormai già tre anni che non ha più alcun rapporto con l’ex marito. Antonello Venditti e Simona Izzo hanno un figlio, Francesco, che certo è ormai adulto e padre a sua volta, ma è triste scoprire che per orgoglio non ci sia tra loro nemmeno più un saluto. Non è mai stato semplice il post separazione per Simona Izzo e Venditti, lei ne ha parlato più volte nelle varie trasmissioni, raccontando la sofferenza per il loro addio ma della rottura totale ne parla solo adesso. L’ha confidato nel programma di Rai 2 Generazione Z che vedremo in onda stasera a mezzanotte e 20 con la conduzione di Monica Setta.

Simona Izzo: “Da tre anni io e Antonello Venditti non ci parliamo più”

“È successo per un motivo semplice ma poi l’orgoglio ha prevalso e i rapporti si sono interrotti” ha spiegato. Ancora una volta l’orgoglio rovina tutto. Venditti e la Izzo sono stati sposati dal 1975 al 1978, un matrimonio durato pochi anni ma un amore che non si può dimenticare, anche per la nascita del loro unico figlio. E’ stato per un tradimento del cantante che Simona Izzo mise fine a quella che era una storia d’amore importante. Ha più volte confidato di non averlo mai perdonato.

Dopo Venditti è stata legata a lungo a Maurizio Costanzo, con lui ha un ottimo rapporto ancora oggi. Poi è arrivato il vero grande amore della sua vita, Ricky Tognazzi, il matrimonio, ma il dolore per quel tradimento forse ancora è presente.

E’ la prima volta che la Izzo ne parla, è la prima che svela di non avere più alcun rapporto con il padre di suo figlio Francesco che ha 45 anni ed è padre di 4 figli.