Simona Izzo a Vieni da me, tutte le canzoni che gli ha dedicato Antonello Venditti dopo il dolore della separazione (Foto)

Simona Izzo si è sposata due volte, la prima con Antonello Venditti, un grande amore finito per un tradimento (foto). L’aveva già raccontato a Vieni da me e oggi Caterina Balivo ritorna all’attacco con la sua ospite sapendo che è così vera e passionale da rispondere ancora ad altre domande sul suo ex marito, sul divorzio che ha fatto soffrire entrambi. Non è una novità che la Izzo non ha voluto perdonare quel tradimento di Venditti, per lei fiducia, rispetto e sincerità non possono venire meno nemmeno se uno si pente. E di certo il cantautore romano si è pentito più volte e a lungo di quella scappatella che le ha fatto perdere sua moglie, la madre di suo figlio Francesco. Tante le canzoni che le ha dedicato, le più belle, da Amici mai a Ricordati di me, Ci vorrebbe un amico, Dimmelo tu cos’è, questi e tanti altri brani per Simona Izzo che smorza quel momento con una battuta: se gli avesse dedicato diritti d’autore invece che canzoni sarebbe ricca anche lei. Una recente dichiarazione di Antonello Venditti fatta durante un concerto ha rivelato tutta la disperazione del passato per averla persa: “Dopo la separazione pensai di farla finita, mi ha salvato Lucio Dalla”.

LA REAZIONE DI SIMONA IZZO ALLA DICHIARAZIONE DI ANTONELLO VENDITTI

“Mi ha ferito perché non ho mai avuto la testimonianza del suo dolore faccia a faccia mentre io dopo 3 o 4 anni gli ho raccontato il mio dolore”. L’attrice e regista non riesce a spiegarsi come possano due persone con un bambino e che si sono amate tanto a non parlare di ciò che hanno dentro. Si chiede perché glielo abbia detto solo con una canzone o più canzoni.





Si tratta però di canzoni che hanno fatto innamorare tante coppie, che hanno ricucito tanti altri rapporti. Per Simona Izzo resta lo strappo, proprio perché se per lei ha scritto “Amici mai” non ci può essere un rapporto da amici. Venditti non ha mai provato a tornare con lei e forse lei non glielo avrebbe mai permesso.