Le foto del passato di Antonella Clerici per fare gli auguri all’amico di sempre

Sono tante le persone care ad Antonella Clerici che ha accanto da sempre e oggi festeggia il compleanno di uno degli amici a cui è legata da tantissimi anni, uno dei suoi autori televisivi. Oggi è il compleanno di Dimitri Tollini, non si dice l’età nemmeno degli uomini, non conta, conta tutto il resto, il legame forte e vero che c’è sempre stato tra Antonella Clerici e Dimitri. Più volte la conduttrice sui social ha raccontato della loro amicizia pubblicando qualche scatto, oggi per il suo compleanno una dedica speciale e le foto del passato. Tra lavoro e vita privata l’autore che la segue da sempre in tutti i suoi programmi ha attraversato con Antonella Clerici i momenti più belli, quelli del successo, ma anche i periodi più difficili della sua vita.

Antonella Clerici e la dedica a uno dei suoi amici più cari

“Auguri amico di sempre! Quanta strada fatta insieme. Quante risate condivise insieme a gioie, dolori. Quanta strada percorsa. Ma la nostra amicizia è stata più forte di ogni tempesta. E siamo ancora qua…” è la dedica di Antonella a Dimitri Tollini appena pubblicata sul suo profilo Instagram. Anche oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno non sono mancati per lui gli auguri in diretta e come sempre Dimitri era lì tra una telecamera e l’altra.

Accanto alla dedica le foto di oggi, lo scatto all’Arena di Verona con la conduttrice già pronta per la serata e sempre con Dimitri accanto, la foto nel camerino di The Voice Senior e ovviamene gli scatti dallo studio di E’ sempre mezzogiorno.

“Che belle parole… l’amicizia è un valore speciale” è il commento di Cristina Lunardini. Zia Cri è da poco entrata a far parte dei collaboratori di Antonella Clerici ma lei come tanti altri ha scoperto una cara amica.