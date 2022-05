Maria Elena Boschi e Giulio Berruti convivono ma in due case

Per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti il gossip parlava di crisi ma a giudicare dalle foto che la rivista Chi pubblica questa settimana sembrano scoppiare d’amore. La coppia di certo non scoppia ed è evidente, anzi da tempo convivono ma c’è un particolare, convivono in due case. Hanno due case, quella della parlamentare e quella dell’attore, nessuno dei due rinuncia alla propria indipendenza e ci sembra una scelta saggia. Una convivenza con cui Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono riusciti a trovare il giusto equilibrio di coppia. Da tempo parlano di matrimonio ma la verità è che non hanno ancora deciso di fare quel grande passo che spesso spaventa. Tra i loro desideri c’è quella di creare una famiglia, di avere dei figli ma per il momento è un progetto rimandato, anche se non sono più dei ragazzini alla prima cotta.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono in crisi?

I pettegoli dicono che sono in crisi, per questo non si sposano, per questo hanno due case. Il settimanale Chi li ha seguite in giro per la Capitale, ancora una volta romantici, molto probabilmente non sono foto rubate ma la coppia è consapevole degli scatti. Così c’è la passeggiata al parco con il cane, le chiacchiere mano nella mano, le tenerezze a pranzo, non c’è dubbio che la Boschi e Berruti siano affiatati, complici e innamorati.

C’è chi pensa che il film che l’attore ha appena finito girare abbia fatto arrabbiare la Boschi. E’ un film polacco molto hot con scene che potrebbero imbarazzare la parlamentare. Intanto, il film che va in scena per le strade della Capitale con protagonisti lei che ha 41 anni e lui che ne ha 37 anni è molto più romantico, è una bella storia d’amore.

Vivono un po’ a casa di lui ai Parioli, un po’ a casa di lei in centro, chissà che fatica ma la scelta piacerebbe a molte coppie.