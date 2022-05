Giorgia Palmas, la sorpresa di Magnini a una settimana dalle nozze

Che meravigliosa storia d’amore quella di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che continua farci sognare. A una settimana delle nozze è arrivato il primo regalo di Magnini alla sposa e immaginiamo non sarà l’ultima sorpresa prima del 14 maggio. E’ questa la data delle nozze in chiesa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia si è già sposata con rito civile il 12 maggio ma il vero matrimonio è quello che sta per arrivare, è il sì che desiderano da sempre. Giorgia Palmas sui social ogni tanto mostra e racconta qualcosa del suo matrimonio ma ieri non aveva idea di cosa le avesse preparato suo marito. La Palma sapeva solo che alle 17 sarebbe passata un’auto per portarla non sapeva dove. Quando è arrivata a destinazione ha capito e tutti.

La sorpresa di Filippo Magnini prima del matrimonio

La sorpresa è riuscita in modo perfetto, lei non aveva sospettato nulla e quando ha visto di cosa si trattava è stata felicissima. Un momento di completo relax alla Spa del lussuosissimo Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano e la sposa ha commentato: “Bene…sappiate che ‘non sapevo dove’ è un posto fichissimo”. Con lei c’era anche l’amica Samantha Crippa, entrambi più che felici del regalo. Giorgia ha poi mostrato dei fiori gialli e un biglietto, ovviamente dello sposo: “Ciao amore mio, giorni fa mi hai scritto ‘ A me piace tanto la nostra quotidianità incasinata’. Anche a me piace, lo sai, però mi piace di più coccolarti, quindi oggi goditi la tua giornata di relax giallo, il mio colore, preferito, così”.

Chissà se anche la showgirl ha pensato a una sorpresa o a un regalo per Filippo Magnini, immaginiamo di sì. Immaginiamo anche che per lei i doni non sono finiti, manca ancora una settimana e il campione di nuoto è molto romantico.