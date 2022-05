La difesa di Manuel Bortuzzo per la sua famiglia: “Mio padre ha fatto di tutto per noi, andava a mangiare nei bar per lasciarci soli”

Non può tollerare Manuel Bortuzzo che contro la sua famiglia siano state lanciate pesanti accuse come quelle che ha fatto Lulù Selassiè, a suo dire, accuse che non stanno nè in cielo nè in terra. E lo ha ribadito anche nella puntata di Verissimo in onda oggi 7 maggio 2022 su Canale 5. La sua famiglia non si è interessata alla sua storia con Lulù; hanno dato dei consigli ma alla fine era lui a prendere le sue decisioni. Ed è per questo che Manuel non comprende i motivi per i quali Lulù, come ha anche fatto notare Silvia Toffanin, ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni nelle sue interviste, nelle quali dice cose molto gravi anche sul conto di suo padre. Manuel ribadisce inoltre che nessuno dei suoi amici aveva qualcosa da ridire sulla principessa anche perchè non hanno avuto modo di conoscerla per cui, non si sono potuti esprimere e nega che qualcuno gli abbia fatto un lavaggio del cervello. Ha preso la sua decisione da solo.

Il racconto di Manuel Bortuzzo a Verissimo: “Mio padre mangiava nei bar”

Manuel ha ribadito che suo padre, ancora prima che Lulù uscisse dalla casa, proprio per soddisfare le sue richieste aveva organizzato anche la casa, in modo che la principessa si potesse trovare a suo agio. “Ha ribaltato tutto, e stava sempre e solo al piano di sopra, in camera suo, poverino per i primi 15 giorni, pur di lasciarci il nostro spazio, andava a mangiare nei bar. Sarà venuto due volte da noi, e forse solo una volta è entrato nella nostra stanza” ha detto Manuel dispiaciuto per quello che è stato detto sul conto di suo padre in queste settimane.

“C’è rimasto male perchè tutti lo prendono adesso di mira come la persona più brutta del mondo perchè le persone non conoscono i retroscena. Diamo molto peso ai social a queste cazzat* mi sembra davvero tutto assurdo” ha continuato Manuel dicendo che quello che si vede su Instagram non è vita vera. “Io con tutti i problemi che ho, secondo te vado a vedere quello che dicono di me sui social? Io non vedo nulla, a me non interessa niente. Hanno preso di mira anche la mia ex per delle cose assurde. Ci restano male, non sono abituati e questo fa stare male anche me, se sapessero tante verità, nessuno parlerebbe più” ha continuato Bortuzzo.

Manuel ha spiegato di aver fatto il comunicato perchè quando continuava a dire a Lulù che la stava lasciando, che era finita, lei non ci credeva. “Visto che per lei la vita è instagram, ho tolto tutte le foto pensando che magari così potesse capire che era finita” ha detto il veneto. Manuel ha fatto capire che ci sono tante cose di cui non vuole parlare, che preferisce così ma che in fondo Lulù sa bene quello che ha portato a interrompere la storia. “Un confronto con lei? Non ha senso perchè mi ritroverei come è già successo, a parlare parlare parlare e dall’altra parte nessun ascolto. Io le dico una cosa e lei mi dice altro. Io le dicevo che ci siamo lasciato e lei mi continuava a chiamare amore. Certo che l’ho bloccata io ti dico una cosa e tu mi chiami amore” ha risposto Manuel alle domande di Silvia Toffanin.

“Su questa storia facciamo calare il sipario, questa è la prima e l’ultima volta che torno qui a parlare di lei, basta. Andiamo avanti con le nostre vite, ho un sacco di cose che sto facendo e va tutto bene così” ha concluso Manuel.