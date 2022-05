Come sta Alessandro Basciano dopo l’operazione? Sophie rivela i capricci del fidanzato

Dopo l’operazione Alessandro Basciano è tornato a casa con Sophie Codegoni che spiega come sta il suo fidanzato. E’ stato l’amico Amedeo Venza a rivelare che l’ex gieffino vip era assente dai social per un problema di salute, perché doveva subire un intervento. Operazione fatta, Alessandro Basciano è già a casa ma nessuno ha rivelato di chi è intervento si tratta. “Un intervento chirurgico un po’ fastidioso” questa la definizione di Venza ma non si sa altro se non che ieri sera la coppia ha trascorso la serata a casa e che subito dopo l’operazione Alessandro ha fatto un po’ di capricci.

Serata a casa per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni



E’ la sua fidanzata che lo prende in giro mentre mostra ai follower come sta Alessandro Basciano. La Codegoni chiede ironica al suo compagno se ha intenzione di uscire la sera stessa, perché per lei non è davvero il caso, visto che il giorno prima stava male. In realtà lui voleva semplicemente tutte le attenzioni possibili, perché dopo l’intervento magari aveva sete, caldo, freddo e così via. Sophie Codegoni ha fatto sapere che si è occupata di lui e che è andato tutto per il meglio.

“Allora, ci siamo. Siamo tutti qui per Basciano. Che sta bene. Come stai? Alla grande? Ha fatto il tragico tutto il giorno per essere servito e riverito… In realtà sta benissimo, sta meglio di tutti noi e ora si torna a casa. Andiamo? Stasera, giustamente, stiamo a casa. Non vorrai mica uscire a cena stasera…” è così che l’ex volto di Uomini e Donne ha preso un po’ in giro il suo fidanzato e allo stesso tempo ha mostrato a tutti che sta bene ma senza dire nulla sull’operazione. Basciano ci dirà qualcosa sull’intervento che aveva preoccupato i suoi fan o sarà discreto su questa operazione un po’ fastidiosa?