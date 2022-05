Preoccupazione per Alessandro Basciano: deve subire un intervento

Che sta succedendo ad Alessandro Basciano, come sta l’ex concorrente dell’ultimo GF Vip? I follower non hanno più sue notizie, Basciano è assente dai social ma è un amico a svelare dell’intervento. Il fidanzato di Sophie Codegoni deve essere operato, lui non ne parla ma lo riferisce l’esperto di gossip Amedeo Venza; è lui l’amico che conosce lo sato di salute di Alessandro, è lui che ha spiegato cosa sta succedendo ma non ha detto molto. E’ con una storia pubblicata su Instagram che Venza ha fatto sapere che Basciano è assente dai social da qualche giorno perché nelle prossime ore dovrà subire un’operazione, ma di cos si tratta non è chiaro.

Per Alessandro Basciano un intervento chirurgico fastidioso

E’ così che lo chiama, un intervento chirurgico fastidioso, ma non dice altro, non spiega altro e in questo modo i fan della coppia sono in agitazione, restano nel dubbio. Amedeo Venza ha approfittato per fare anche gli in bocca al lupo all’amico augurandosi che tutto andrà per il meglio e che presto Alessandro Basciano possa tornare alle sue attività.

Quindi immaginiamo che al momento sia ricoverato ma c’è chi si chiede perché non sia lui o Sophie a dire come sta. L’ex volto di Uomini e Donne, ex vippone, sta per andare in sala operatoria, si sa solo questo, il resto è avvolto nel mistero, c’è il massimo riserbo. Solo la dichiarazione di Venza ha messo in luce che c’è un problema di salute. E’ probabile che solo dopo l’operazione Basciano spiegherà tutto.

“Riprenditi presto fratellino che dobbiamo riprendere la baldoria” è l’augurio di Venza all’amico. Di certo Alessandro avrà accanto la sua giovanissima fidanzata. Al contrario di quanto credevano molti la coppia resta unita e anche a disana dalla fine del Grande Fratello Vip va avanti senza badare alle critiche.