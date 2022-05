Il matrimonio di Marianna e Francesco Merola, testimoni e gran festa al Castello delle Cerimonie

A Domenica In Francesco Merola e Marianna Mercurio hanno annunciato il matrimonio e invitato ancora una volta Mara Venier. Senza di lei non sarebbe stata la stessa festa ma ieri la Venier non era presente alle nozze a Portici nella chiesa di San Ciro e nemmeno al Castello delle Cerimonie, location scelta per la gran festa. Non sono mancate le emozioni per il figlio di Mario Merola commosso fino alle lacrime quando durante i fuochi d’artificio a fine serata tutti hanno ascoltato la voce di suo padre in una delle canzoni che più amava. Un matrimonio napoletano al Grand Hotel La Sonrisa con testimoni degli sposi proprio Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano. Uno stile ovviamente sontuoso iniziando dall’attesa di Francesco Merola in chiesa alle 10:30.

Il re della sceneggiata Mario Merola non è mancato al matrimonio del figlio

Mario Merola è scomparso nel 2006 ma la sorpresa riservata allo sposo ha commosso tutti. Tra i tantissimi invitati tanti personaggi del mondo dello spettacolo, in tanti hanno pubblicato foto e video sui social. Più di 500 ospiti all’evento, tra parenti e amici presenti anche Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Sal Da vinci, Valentina Stella e Tony Colombo.

Il menù de La Sonrisa i piatti tipici della tradizione campana, dalle linguine con l’astice, antipasti di mare con i cannolicchi e prosciutto mozzarella e melone. Vedremo tutto su Real Time perché al matrimonio era presente anche la troupe televisiva.

Sui social gli auguri di Mara Venier agli sposi ma per lei c’è anche il grazie di Merola che taggando sua moglie e chi si è occupato dei fiori ha anche taggato la conduttrice ringraziandola di tutto. E’ questo il regalo che la Venier ha fatto agli sposi? Gli addobbi floreali in chiesa? I più curiosi dovranno attendere per vedere in tv la grande festa, le nozze del figlio di Mario Merola e tutti i dettagli.