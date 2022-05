Piccolo incidente per la figlia di Giorgia Palmas prima del matrimonio

Mancano pochissimi giorni al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini e, come ha spiegato ironica la sposa, non si fanno mancare niente. Un piccolo incidente per la bellissima Sofia, la figlia di Giorgia. Niente di grave ma per un attimo hanno temuto che Sofia avesse riportato qualcosa di più grave di una distorsione alla caviglia. La figlia più grande di Giorgia Palmas è una vera sportiva e capita di farsi male quando si pratica sport in modo continuo e serio come fa lei. Solo un attimo di preoccupazione, la damigella di Giorgia Palmas sarà bellissima il giorno delle nozze. Sabato 14 maggio 2022 è la loro data, Giorgia Palmas e Filippo Magnini diranno sì anche in chiesa, come sognano da tempo. Si sono già sposati con rito civile lo scorso anno, il 12 maggio. Niente potrà rovinare il giorno più bello, i piccoli incidenti capitano ma per fortuna non è niente di grave.

Giorgia Palmas preoccupata per la figlia ma tutto si risolve con un tutore

“E poi ci simo noi che non ci facciamo mancare niente, per fortuna solo una distorsione”, così la showgirl sui social ha mostrato la foto del piede, della caviglia di sua figlia. In tanti hanno chiesto cosa era accaduto, come stava Sofia. La Palmas ha quindi risposto ringraziando tutti e spiegando che non c’è nulla di cui preoccuparsi, poteva andare peggio.

“Capita se si fa uno sport e lo si fa in modo costante e serio… può capitare di farsi male ma per fortuna è solo una distorsione perché poteva essere anche qualcosina in più. Sofia deve tenere questo tutore che può mettere e togliere e non credo ci saranno problemi per sabato”. Ovvio che l’importante per lei è che sua figlia non si sia fatta male davvero, che non abbia niente di serio. “La mia damigella sarà solo un pochino più statica diciamo ma sempre bellissima”. Non vediamo l’ora di scoprire come sarà l’abito da sposa di Giorgia Palmas. Intanto, il colore dei suoi capelli è perfetto.