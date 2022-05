Alba Parietti presenta il fidanzato e scrive la più bella dichiarazione d’amore

Nemmeno il tempo di chiedere privacy che Alba Parietti ha cambiato idea e presentato sui social il suo compagno. Alba Parietti ha un fidanzato, dopo tanti anni è di nuovo innamorata e ha voglia di gridarlo al mondo intero. Arrivano così le dediche, una dietro l’altra a distanza di poche ore. Ma Alba, non avevi detto che non potevi parlare di lui perché aveva una situazione complicata? Evidentemente tutto si è risolto e adesso può dire a gran voce che l’amore è una cosa seria. La Parietti pubblica il bacio, la bella serata mentre lei canta al karaoke e lui riprende tutto, poi il selfie di notte nella meravigliosa Roma ma non è tutto, ci sono le dichiarazioni d’amore, quelle che scrivono solo gli innamorati. E’ al settimo cielo, più bella che mai, si lancia nella sue parole d’amore e presenta il fidanzato.

Chi è il fidanzato di Alba Parietti?

Il fortunato è Fabio Adami. Presentazioni sui social fatte ed evidentemente anche a casa. “Non chiedeteci più se è una cosa seria” scrive nella didascalia dello scatto col bacio. “L’amore è una cosa seria e importante, forse la più seria… Ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta”. Ma non è tutto, le dichiarazioni d’amore per il suo Fabio non sono finite. Dopo la conferma di una storia d’amore seria, il bacio e i cuori rossi scrive: “Fabio and me. Fino a due mesi fa ero io, adesso siamo Noi”.

Alba Parietti pubblica anche le foto di una recente vacanza, sono al mare: “F an A. Non abbiam bisogno di parole… La mia migliore stagione” e non c’è dubbio che sia innamoratissima. Adesso è quindi pronta a raccontare tutto di questo nuovo amore che dopo ben 8 anni le ha fatto tornare la voglia di amare, di credere ancora in un sentimento così forte e importante?