La prima vacanza di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello a Ibiza

La prima vacanza di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, è a Ibiza. Sono i primi scatti della famiglia al completo e Giulietta è in braccio al suo papà. Valentino Rossi ha raggiunto la compagna e la figlia dopo la gara automobilistica di Brands Hatc. Qualche giorno tutti e tre insieme per rilassarsi e coccolare la piccola Giulietta. Francesca Sofia Novello era già arrivata a destinazione, a Ibiza l’ha raggiunta il campione. Sui social è la bellissima modella a mostrare qualcosa in più della sua vita privata, soprattutto la vita da mamma, il corpo che cambia e torna come prima della gravidanza. Valentino Rossi preferisce continuare a parlare di sport, riservato, pronto a proteggere la sua famiglia, la sua bambina.

Le tenere foto di Valentino Rossi con Giulietta tra le braccia

La piccola avvolta in una copertina e con il capellino, resta comodissima appoggiata sulla spalla del papà che la tiene stretta con due mani; in questo modo nessuno può vedere il suo visino e Valentino Rossi e la Novello si godono la loro vacanza in tre.

E’ la prima volta che i paparazzi immortalano il campione in versione papà. Negli ultimi mesi la sua vita è completamente cambiata, quando ha saputo che la sua Francesca era incinta ha iniziato a ragionare in modo diverso, ha iniziato a pensare alla famiglia, a come proteggere da tutto la sua compagna e il bebè che era in arrivo. Ha lasciato le corse in moto, ha chiuso la sua carriera da centauro così ricca di successi e ha iniziato quella da pilota di auto. Poi è diventato papà e la vera trasformazione di Valentino Rossi è proprio questa ma l’ha capito solo il 4 marzo scorso, quando è nata Giulietta, quando l’ha presa in braccio per la prima volta, quando ha visto le donne più importanti della sua vita.