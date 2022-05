Vito Coppola al fianco di Arisa anche allo stadio: se questo non è amore

Momento davvero magico per Arisa che anche ieri sera è stata protagonista di un giorno storico per i tifosi di calcio. Si è giocata allo stadio Olimpico di Roma la finale di coppa Italia che ha visto scendere in campo Inter e Juventus, per una gara finita poi sul 4 a 2 a favore dei nerazzurri che hanno portato a casa il trofeo. Ma prima che la gara iniziasse, ad aprire le danze è stata proprio Arisa che di rosso vestita, ha cantato davanti ai tifosi ( e immaginiamo anche davanti a milioni di italiani) l’inno di Mameli. Al suo fianco, anche in questa occasione, c’era Vito Coppola. I due ormai sono inseparabili e passano tutto il tempo che possono insieme. Un compagno, un fidanzato ma anche una sorta di guardia del corpo Vito Coppola, praticamente sempre al fianco della sua Arisa. Sui social mostra tutti i migliori momenti della serata: dall’emozione per l’esibizione di Arisa alla gioia di essere allo stadio per seguire la partita. “Devo dire che io non sono mai stato tifoso, il calcio non mi è mai interessato ma stare qui stasera è pazzesco, è tutto così immenso” ha detto in una delle sue storie Vito Coppola mostrando tutta la sua felicità. Una felicità condivisa anche con altri protagonisti di Ballando con le stelle. Allo stadio c’era anche Alvise Rigo, che è diventato amico sia di Vito che di Arisa, non a caso di recente è stato anche paparazzato con la cantante.

Vito Coppola e Arisa: ormai inseparabili

I due, dopo la fine di Ballando con le stelle, che lo ricordiamo, li ha visti trionfare come vincitori, hanno vissuto alti e bassi, cercando anche di capire dove sfociasse questa relazione. Li abbiamo visti insieme anche a Domenica In, al Cantante mascherato, un sodalizio artistico oltre che affettivo. Un amore che a quanto pare, va davvero a gonfie vele e non possiamo che augurare a entrambi il meglio!